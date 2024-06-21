القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم هذه البلدة بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال تقتحم إحدى المناطق الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة "بيت أمر" شمال الخليل بـ الضفة الغربية.





وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعض المناطق في البلدة، فجر أمس الخميس، كما داهم الاحتلال عددا من منازل المواطنين حيث قاموا بتفتيشها مستخدمين الكلاب البوليسية، والعبث بمحتوياتها وتحطيم أثاثها، كما تم اعتقال أحد الأشخاص.

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