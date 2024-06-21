تسبح في الظلام.. القاهرة الإخبارية ترصد وضع أوكرانيا بعد انقطاع الكهرباء

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جدة - نرمين السيد - انقطاع التيار في أحد مراكز التسوق بوسط كييف
وقال إن كل الأرضي الأوكرانية تشهد انقطاعًا مستمرًا للتيار الكهربائي، كما تم تجهيز المناطق بنظام توفير الطاقة وهناك أحياء ينقطع فيها التيار من 6 إلى 10 ساعات في منتصف النهار مما يمثل معاناة كبيرة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية للغاية.
وأضاف "مناف" أنه مما أثار غضب السكان جراء استهداف روسيا للطاقة في أوكرانيا، بيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال فيه إن بلاده سوف تستغني جزئيًا عن التيار الكهربائي لمعتاد وأنها الآن بصدد البحث مصدر بديل للكهرباء.
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