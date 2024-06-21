القيادة المركزية الأمريكية: تدمير مسيرات حوثية جديدة فوق البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - طائرات مسيرة حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها قامت بتدمير أربع مسيرات بحرية تابعة لجماعة الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير مسيرتين جويتين فوق البحر الأحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًأ لما وردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت القيادة المركزية في بيانها أن هذه العمليات لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية المتواجدة في المنطقة. وأوضح البيان أن المسيرات المستهدفة كانت تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وأكدت القيادة المركزية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حرية الملاحة وضمان أمن المياه الدولية لسفن كل من الولايات المتحدة والتحالف وكذلك السفن التجارية.

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