العالم اليوم - احذر من ترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف

انتم الان تتابعون خبر احذر من ترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 08:22 صباحاً - ارتفاع حرارة الجو وأشعة الشمس العمودية على السيارة، هي الشيء الوحيد الذى يهدد ملاك السيارات في فصل الصيف.

يلجأ كثير من الأشخاص لترك عدد من الأشياء بداخل السيارات، بهدف سرعة وسهولة الوصول إليها عند الحاجة، غير أن بعض هذا الأشياء قد تشكل خطورة على حياة الشخص أو الآخرين بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال فصل الصيف.

وتُحذر الكثير من الجهات ذات الصلة بالسلامة، من ترك أشياء مُحدّدة بداخل السيارة خلال فترة النهار، وتُشدد على إبعادها من السيارة لأن بعضها له قابلية على الانفجار أو الاشتعال، كولاعات السجائر، والعطور.

وفي هذا الشأن يقول صانع المحتوى المتخصص بالسيارات أحمد سالم، في حديث له لبرنامج "الصباح" على "دوت الخليج":