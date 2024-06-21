بلينكن: أمريكا ستدرس اتخاذ تدابير مختلفة للرد على اتفاقية كيم وبوتين

جدة - نرمين السيد - أدان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره الكوري الجنوبي المعاهدة الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية، باعتبارها تهـديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.





وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، إن الولايات المتحدة تدعم تحركات كوريا الجنوبية؛ ردا على الاتفاق بين كوريا الشمالية وروسيا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير مختلفة للرد على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية وروسيا.

وكان البيت الأبيض، قد أكد في بيان سابق، أن "الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية يتعدى خطرها شبه الجزيرة الكورية"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع البيت الأبيض: نسعى لمنح أولوية لوصول أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض: نسعى لترتيب أولويات إرسال السلاح لأوكرانيا ليصلها أولا ما تحتاجه بشدة.