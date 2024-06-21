بايدن يعلن أجزاء من هذه الولاية مناطق كوارث.. اعرف السبب

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جدة - نرمين السيد - حرائق الغابات في نيو مكسيكو
تشهد الولايات المتحدة حاليًا اشتعال 21 حريقًا كبيرًا في مناطق الغرب، مما أثر على جودة الهواء وسط موجة حر قياسية ورياح قوية.
تعاني نيو مكسيكو من جفاف مستمر، ويعزز تغير المناخ تقلبات الطقس الشديدة من الجفاف إلى الفيضانات والعكس.
وفقًا للتقارير الإعلامية، أودت الحرائق بحياة شخصين على الأقل في قرية جبلية بجنوب نيو مكسيكو، حيث انتشرت النيران على طول منابع جبال إيجل كريك.
استخدمت فرق الإطفاء معدات ثقيلة لبناء خطوط النار، في حين تم إسقاط المياه والمواد المثبطة للحرائق من الجو.
التهمت الحرائق في جنوب نيو مكسيكو أكثر من 36 ميلاً مربعًا، ودمرت حوالي 1400 مبنى، بما في ذلك 500 منزل على الأقل. تجاوز حريق ساوث فورك 16300 فدان وحريق سولت أكثر من 7050 فدانًا، ويعمل أكثر من 800 فرد من رجال الإطفاء على مكافحة هذه الحرائق.
صرح عمدة رويدوسو، لين كروفورد، أن الفيضانات تشكل الآن مصدر القلق الأكبر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار غزيرة إضافية بعد ظهر الجمعة نتيجة "الرياح الموسمية النشطة".
يهدف إعلان حالة الكارثة الصادر عن بايدن إلى دعم جهود التعافي، بما في ذلك توفير الإسكان المؤقت والقروض منخفضة الفائدة لتغطية الممتلكات غير المؤمن عليها وأعمال الطوارئ الأخرى في مقاطعة لينكولن وعلى أراضي قبيلة ميسكاليرو أباتشي.
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