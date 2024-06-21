الاحتلال يشن غارات على رفح الفلسطينية ويقصف مستشفى بـ وسط غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم شن غارات جديدة على غرب مدينة رفح الفلسطينية.





وأشارت إلى أن الاحتلال قصف محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة "بيت أمر" شمال الخليل بـ الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعض المناطق في البلدة، فجر أمس الخميس، كما داهم الاحتلال عددا من منازل المواطنين حيث قاموا بتفتيشها مستخدمين الكلاب البوليسية، والعبث بمحتوياتها وتحطيم أثاثها، كما تم اعتقال أحد الأشخاص.