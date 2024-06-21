نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز": بكين وواشنطن تستأنفان المباحثات النووية بعد انقطاع 5 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة والصين استأنفتا المباحثات شبه الرسمية حول الأسلحة النووية، بعد تعطّل استمر خمس سنوات.

ونقلت الوكالة عن مشاركين في الوفد الأمريكي أن المشاورات جرت في مارس الماضي في قاعة المؤتمرات بأحد الفنادق في شنغهاي واستمرت يومين.

وقال العالم ديفيد سانتورو، أحد منظمي هذه المحادثات: "قالوا (ممثلو الجانب الصيني) للجانب الأمريكي إنهم واثقون بالكامل من قدرتهم على تحقيق النصر في الصراع من أجل تايوان دون استخدام الأسلحة النووية".

وذكرت الوكالة أيضا أن بكين أرسلت للمشاركة في المشاورات وفدا يضم العلماء والمحللين بمن فيهم عدد من الضباط السابقين للجيش الصيني.

وأشارت إلى أن هذه المحادثات شبه الرسمية تعد جزءا من الحوار الصيني الأمريكي المستمر منذ 20 عاما الذي توقف بعد تعليق تمويله من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019