أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 531 ألفا و980 جنديا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 531 ألفا و980 جنديًا، وذلك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.





ووفقًا لبيان أورته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1060 جنديًا ما بين قتيل وجريح. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أنه منذ بدء العملية العسكرية فقد روسيا "8001 دبابة و15 ألفا و372 من المركبات المدرعة، و14 ألفا و106 من النظم المدفعية، و1106 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و861 من أنظمة الدفاع الجوي، و2298 من صواريخ كروز، و359 طائرة مقاتلة، و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلاً عن 2367 من المعدات الخاصة، وغواصة واحدة و19 ألفا و181 من المركبات وخزانات الوقود، و11 ألفا و260 طائرة بدون طيار".

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