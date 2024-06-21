«سنتكوم»: تدمير 4 زوارق وطائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 4 زوارق مُسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر.





وحسبما نقلت قناة "الحرة"، اليوم الجمعة، قالت "سنتكوم" إنه تم تدمير الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

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