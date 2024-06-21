بلينكن يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات لقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.





ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال لقاء بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة، وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين.

وبحسب القناة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن شدد خلال اللقاء على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها".

ومن جانبه، اعتبر مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حجب واشنطن الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، مخيبة للآمال، قائلاً: "لم نكن نتوقعها".

كما أكد كيربي عدم علم البيت الأبيض بأن نتنياهو سينشر مقطعًا مصورًا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.