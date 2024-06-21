عاجل - بلينكن يوجه رسالة مهمة لـ إسرائيل تخص غزة

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أحمد جودة - القاهرة - بلينكن يوجه رسالة مهمة لـ إسرائيل تخص غزة.. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد الحرب.

بلينكن يوجه رسالة لـ إسرائيل

جاء ذلك خلال لقاء بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، إن بلينكن شدد خلال اللقاء على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها".

من جهته؛ اعتبر مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حجب واشنطن الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، مخيبة للآمال، ولم نكن نتوقعها، مؤكدا عدم علم البيت الأبيض أن نتنياهو سينشر مقطعًا مصورًا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.