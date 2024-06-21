عاجل - آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا يحدث؟

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أحمد جودة - القاهرة - آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا يحدث؟.. كشف الجيش الأوكراني، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 531 ألفا و980 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - فى بيان أورته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1060 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8001 دبابة و15 ألفا و372 من المركبات المدرعة و14 ألفا و106 من النظم المدفعية و1106 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

كما فقدت أيضًا 861 من أنظمة الدفاع الجوي و2298 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2367 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و181 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و260 طائرة دون طيار".