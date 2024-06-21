نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم الفلسطيني: 630 ألف طالب حُرموا من العام الدراسي بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، إن أكثر من 630 ألف طالب وطالبة بقطاع غزة حُرموا من استكمال عامهم الدراسي بسبب الأوضاع الراهنة، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم وإخراج أكثر من 85% من مدارس القطاع عن الخدمة.

وأكد وزير التعليم الفلسطينية - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية الخميس- أنه تم تدمير 280 مدرسة في قطاع غزة من إجمالي 309 مدارس وحرمان الطلاب من الالتحاق بها، والمدارس التي لم يتم تدميرها تستخدم كمراكز إيواء للمواطنين الذين هدمت منازلهم.

وأوضح وزير التعليم أن العملية التعليمية في القطاع متوقفة، كما أن الجامعات تعرضت أكثر من 75% من مبانيها إلي التدمير والمباني المتبقية تحولت أيضا لمراكز إيواء، ما أدى إلى حرمان نحو 88 ألف طالب وطالبة بالقطاع من الالتحاق بالعملية التعليمية الجامعية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت كل ما في القطاع وأصبحت الحياة به درب من المستحيل، لافتا إلى أن هناك استهداف لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ضمن عملية ممنهجة لتدمير الأمل الفلسطيني، حيث يؤمن الفلسطيني بأن طريق الخلاص من الاحتلال تأتي بالعلم والتعلم والتفوق والريادة، ويريد الاحتلال تدمير كافة الوسائل التي تقود الشباب إلى ذلك.

وأوضح وزير التعليم الفلسطيني أن جزءا من الطلاب الذين نزحوا خارج قطاع غزة التحقوا بمدارس الضفة الغربية إلكترونيا وآخرين من الجامعيين التحقوا إلكترونيا أيضا بجامعات الضفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الأشقاء بالحكومة المصرية لإيجاد الحلول اللازمة للطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر وتوفير إمكانية التعليم كطلبة زائرين، فضلًا عن توفير منح لطلبة القطاع في مختلف دول العالم.