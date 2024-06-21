مسؤول أمريكي: إسرائيل ليس لديها خطة لليوم التالي لحرب غزة ولم تحقق أهدافها

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمريكي في تصريحات لشبكة "CBS"، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل ليس لديها خطة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف المسؤول الأمريكي أن "إسرائيل لم تقترب بعد من تحقيق هدفها المتمثل في تدمير حماس".

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