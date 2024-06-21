وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية: معاهدة بوتين وكيم تهديد خطير للسلام

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جدة - نرمين السيد - أنتوني بلينكن
وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ستنظر في "تدابير مختلفة" ردًا على الاتفاقية، التي رفعت العلاقات بين الدول المتضررة من العقوبات إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
ومن جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو قد تزود كوريا الشمالية بأسلحة بعد توقيع اتفاق دفاعي مع بيونج يانج، "تثير قلقًا لا يصدق".
وأضاف ميللر: "سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية، وربما اعتمادًا على نوع الأسلحة التي يقدمونها، قد ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي أيدتها روسيا نفسها.
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