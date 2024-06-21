مدفيديف: مفاوضات الأسلحة مع أمريكا ممكنة فقط بعد تخليها عن دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء الروسى - دميترى مدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم الجمعة، إن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فقط بعد تخليها عن دعم أوكرانيا"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين بيونج يانج وموسكو قد أثارت قلقًا واضحًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صرح البيت الأبيض بأن "الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية يتعدى خطرها شبه الجزيرة الكورية". وأضاف البيت الأبيض: "نسعى لمنح أولوية لوصول أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا"، متابعًا بالقول: "نسعى لترتيب أولويات إرسال السلاح لأوكرانيا ليصلها أولا ما تحتاجه بشدة".

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