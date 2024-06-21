عاجل.. أرمينيا تعترف بالدولة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - اعترفت أرمينيا بالدولة الفلسطينية، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





وكانت دول أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في شهر مايو الماضي، للإعلان عن هذا الاعتراف، مؤكدين أن الاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن الأمن بالشرق الأوسط. وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث على ضرورة دعم خطة الإصلاح للشعب الفلسطيني، لمواصلة تقديم الدعم اللازم لفلسطين، وضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي يعد أحد الحلول لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وأن إنهاء دائرة العنف في غزة والضفة الغربية لن يكون إلا بإقامة دولة فلسطينية.

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