كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي لديها بسبب معاهدة بين بيونج يانج وموسكو

استدعت كوريا الجنوبية السفير الروسي لديها، اليوم الجمعة، للاحتجاج على معاهدة بين بيونج يانج وموسكو، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي، أن المعاهدة بين روسيا وكوريا الشمالية تشكل "تهديدًا خطيرًا" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

قال بلينكن إن الولايات المتحدة ستنظر في "تدابير مختلفة" ردًا على الاتفاقية، التي رفعت العلاقات بين الدول المتضررة من العقوبات إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو قد تزود كوريا الشمالية بأسلحة بعد توقيع اتفاق دفاعي مع بيونج يانج، "تثير قلقًا لا يصدق".

وأضاف ميللر: "سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية، وربما اعتمادًا على نوع الأسلحة التي يقدمونها، قد ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي أيدتها روسيا نفسها.