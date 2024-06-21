العالم اليوم - بعد تصريحات نتنياهو.. البيت الأبيض يبدي "انزعاجه الشديد"

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات نتنياهو.. البيت الأبيض يبدي "انزعاجه الشديد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 12:24 مساءً - سجال جديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصريحات نتنياهو بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل. هذه التصريحات وصفها البيت الأبيض بالمهينة والمزعجة للولايات المتحدة.

ورغم هذه الخلافات إلا أنه من المقرر أن يجتمع كلا من وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي الأميركي مع مسؤولين إسرائيليين لبحث العديد من القضايا، لقاء يبدوا أنه محاولة لتخفيف التوتر بين واشنطن وتل أبيب، خاصة بعد اتهام نتنياهو لبايدن بحجب شحنات من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

ومع تصاعد الخلافات بين الرجلين بشأن ملف غزة لا يرى المسؤولون الأميركيون طريقا واضحا لإنهاء الحرب، مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار في ظل إصرار كلا من حماس وإسرائيل على شروطهم دون إبداء أي نوع من المرونة من أجل التهدئة.

أوضح الباحث في السياسة الخارجية، جاستن توماس راسل، خلال مقابلته مع غرفة الأخبار على "دوت الخليج"، أن بنيامين نتنياهو هو المسؤول الأساسي عن الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأرجع سبب ذلك إلى تصرفاته الشخصية والضغوط المحيطة به داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أسلوبه في قيادة العمليات العسكرية دون الحصول على الدعم السياسي اللازم أو وجود رؤى مستقبلية لنهاية الحرب ووقف إطلاق النار.

يواجه نتنياهو تحديًا كبيرًا يتمثل في تدهور علاقاته مع الولايات المتحدة، حليفه الأبرز.

بدأت الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط ملموسة على حكومة نتنياهو لوقف الأزمة الإنسانية المتفاقمة والعمليات العسكرية في غزة.

أعربت إدارة بايدن والحكومة الأميركية بمختلف أطيافها السياسية عن دعمها الواضح لإسرائيل، مؤكدين على أهمية الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها وحقها في الوجود دون تردد أو تفاوض.

تم التعبير مراراً وتكراراً عن تحفظات من قبل العديد من المسؤولين داخل الإدارة الأميركية، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وحتى الرئيس الأميركي نفسه، حيث أكدوا جميعاً لنتنياهو على عدم إمكانية الاستمرار في نهج سياسة "الأرض المحروقة".

إذا واصل نتنياهو تبنى سلوكاً غير ناضجٍ وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة نحو الولايات المتحدة بوقف توريد الأسلحة، وهي مزاعم نفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بشكل قاطع، فإن التوترات ستبقى قائمة.

تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، مشددة على أن مسؤولية اختيار ممثلي الشعب الإسرائيلي تقع بشكل كامل على عاتق المواطنين من خلال عملية ديمقراطية تسهم في ضمان أمن واستقرار بلادهم.

رغم الاعتقاد السري لدى البعض بأن بيني غانتس قد يكون أكثر عقلانية وربما يفهم العالم الجيوسياسي بصورة أفضل، إلا أن الموقف الأساسي لا يتغير؛ الولايات المتحدة والإدارة الأميركية، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، ستظل دائماً تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الإسرائيلية.

الشعب الأميركي يؤمن بضرورة وجود دولة يهودية حقاً وأن لدولة إسرائيل الحق في الوجود وحماية مواطنيها.

استغل نتنياهو العلاقة الأميركية الإسرائيلية وحاول تسخيرها لأهدافه السياسية الشخصية.

يأمل نتنياهو، عودة ترامب إلى الساحة السياسية لوجود تقارب بينهما أو على الأقل تشابه في توجهاتهم السياسية.

أنظمة الدفاع الإسرائيلية والقبة الحديدية غير قادرة على التعامل مع حرب أو صراع في جبهتين مختلفتين.

الولايات المتحدة تظل داعمة لحق إسرائيل في الوجود وستبقى حليفًا للشعب الإسرائيلي، ومع ذلك، لا يمكنها تأييد رئيس وزراء إسرائيلي يستغل أزمة إنسانية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

من جهته، يرى الكاتب والباحث السياسي إلحنان ميلر أن بنيامين نتنياهو يواجه مأزقًا سياسيًا حقيقيًا ويحتاج لدعم اليمين المتشدد في منافسته على أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة. لذلك، يستخدم ورقة الخلاف مع الولايات المتحدة لكسب ودّ هذا التيار.