العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع وسط عمليات بيع في شركات التكنولوجيا

وتراجع قطاع البناء ومواد التشييد 0.7 بالمئة، وانخفضت أسهم شركات التجزئة 0.5 بالمئة مع نزول سهم سلسلة بي.اند.إم البريطانية 1.8 بالمئة بعدما خفض مورغان ستانلي توصية لسهم الشركة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش مع نزول المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

ولا يزال المؤشر الأوروبي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي عندما اهتزت الأسواق بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وفيما يتعلق بأسهم أخرى، قفز سهم شركة زيلاند فارما الدنمركية23.1 بالمئة بعد أن أظهرت دراسة مبدئية أن تناول جرعة عالية من عقار الشركة ساعد على تقليل الوزن بنسبة 8.6 بالمئة في المتوسط بعد 16 جرعة أسبوعية.

وهبط سهم كارلسبرج غروب لصناعة الجعة ستة بالمئة تقريبا بعد رفض بريتفيتش لصناعة المشروبات عرض الاستحواذ عليها، وأرجعت ذلك إلى أن العرض "قلل بشكل كبير من قيمة" المجموعة والنظرة المستقبلية لها. وقفز سهم بريتفيتش 14.4 بالمئة.