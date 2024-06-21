عاجل.. 5 قتلى وعشرات الجرحى في حرائق غابات جنوب شرق تركيا

جدة - نرمين السيد - حرائق الغابات

أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بوقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى في حرائق غابات جنوب شرق تركيا.





وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت تركيا حرائق متفرقة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. ومن جانبها، أعربت مصر عن تعازيها لتركيا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مختلفة بالأراضي التركية، وأسفرت عن سقوط 6 قتلى ومئات المصابين.

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