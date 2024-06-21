عاجل.. مستشفى بتل أبيب: مروحية نقلت 4 جنود جرحى من غزة حالة أحدهم خطيرة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

قالت مستشفى بيلنسون في تل أبيب، اليوم الجمعة، إن مروحية نقلت 4 جنود إسرائيليين جرحى من قطاع غزة، لافتة إلى أن حالة أحدهم خطيرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم شن غارات جديدة على غرب مدينة رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن الاحتلال قصف محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة.

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