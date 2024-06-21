الخارجية الصينية: تصرفات الفلبين في بحر جنوب الصين تنتهك سيادتنا بشكل خطير

جدة - نرمين السيد - منطقة بحر الصين الجنوبى - صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن "تصرفات الفلبين في بحر جنوب الصين تنتهك سيادتنا بشكل خطير، وسنرد عليها بحزم"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نددت بما وصفته بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة"، في بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن "استخدام سفن الصين الخطير والمتعمد لخراطيم المياه ومناورات الاصطدام، يعرض حياة أفراد الخدمة الفلبينية للخطر، كما يهدد أيضا السلام والاستقرار الإقليميين"، مجددا دعم الولايات المتحدة للفلبين.

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