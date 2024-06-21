الصين: استمرار الاتحاد الأوروبي في تصعيد الخلافات التجارية يشعل حربا تجارية

جدة - نرمين السيد - الصين والاتحاد الأوروبى

حذرت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، من أن "استمرار الاتحاد الأوروبي في تصعيد الخلافات التجارية قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل يومين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، عن استعداد الصين للعمل مع الدول الواقعة على طول مسارات خط السكة الحديد السريع بين الصين وأوروبا، بغية تسريع التنمية عالية الجودة لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال لين إنه في مايو على وجه الخصوص، قامت خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بـ 1724 رحلة وحملت 186 ألف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع، بزيادة 14 % و13 % على التوالي على أساس سنوي، محققة أعلى مستوى شهري جديد. وأضاف لين: "إن قطارات الشحن هذه لا تحمل البضائع فحسب، بل تحمل الأمل أيضًا. إنها تربط الصين بأوروبا وتظهر للعالم ليس فقط سرعة وحيوية تعاون الحزام والطريق، ولكن أيضًا ديناميكية وانفتاح الاقتصاد الصيني".

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