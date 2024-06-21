المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر: ساعدنا 164 سفينة وأسقطنا 12مسيرة

جدة - نرمين السيد - الحوثيون يهاجمون سفينة في البحر الأحمر

قال قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إن المهمة ساعدت 164 سفينة، وأسقطت 12 مسيرة و4 صواريخ حتى الآن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر: "نحتاج لزيادة القوة إلى الضعف بسبب تصاعد هجمات الحوثيين".

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