نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلاروس: الغرب يدجج أوكرانيا بالسلاح ويقيم مؤتمرا "للسلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك إن عقد مؤتمر "للسلام" على خلفية إمداد الغرب كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية "أمر سخيف".

جاء ذلك في بيان للوزير تم توزيع نصه على المجلس الوزاري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والذي تابع: "يظل الصراع الأوكراني عاملا أساسيا لزعزعة الاستقرار في أوروبا الشرقية. ومشاركة الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية فيما يسمى بمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا بسويسرا، والذي عقد دون مشاركة اللاعب الرئيسي – روسيا، تبدو وكأنها مسرح للعبث".

وقال الوزير: "إنه لأمر سخيف لا سيما على خلفية إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية. إنه نهج غريب للغاية للتوصل إلى تسوية سلمية، والذي يؤدي في الواقع إلى مزيد من تصعيد الصراع".

وأكد ألينيك: "لقد قلنا مرارا وتكرارا إن أي حل سلمي للصراع الأوكراني وأي مناقشات حول الأمن الأوروبي والأوراسي دون مشاركة كل من روسيا وبيلاروس هو أمر عديم الجدوى على الإطلاق".

وأضاف أن النهج القائم على التمييز ومحاولات استبعاد الدول ذات السيادة من الحوار حول أهم القضايا المعاصرة يفضي إلى طريق مسدود.