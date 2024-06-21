سوزوكي: طوكيو وسيئول تبحثان فرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وزير المالية الياباني سيونيتي سوزوكي أن وزارتي المالية اليابانية والكورية الجنوبية ستعقدان اجتماعا في 25 يونيو لبحث التعاون الاقتصادي وفرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية.

سيئول تستدعي السفير الروسي احتجاجا على توقيع موسكو اتفاقية شراكة استراتيجية مع جارتها الشمالية

ونقلت وكالة "كيودو" عن الوزير قوله اليوم الجمعة، أن الطرفين سيتناولان خلال المحادثات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي المنطقة، وفرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية والمسائل الخاصة بمنع دخول السيولة المالية إلى روسيا وكوريا الشمالية على خلفية اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وقعته موسكو وبيونغ يانغ في 19 يونيو الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في وقت سابق من هذا اليوم فرض عقوبات على 41 شركة و11 شخصية روسية، بينهم موظفون في لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية مؤخرا على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي يتضمن الدفاع المشترك.

وقال الجانب الروسي إن هذه الوثيقة تتوافق مع جميع قواعد القانون الدولي وليست موجهة ضد دول ثالثة.

واستدعت خارجية كوريا الجنوبية اليوم الجمعة سفير روسيا في سيئول غيورغي زينوفيف لتبليغه احتجاجها على اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ.