العالم اليوم - مقتل ابن أحد أبرز الرياضيين الإسرائيليين بمعارك غزة.. من هو؟

انتم الان تتابعون خبر مقتل ابن أحد أبرز الرياضيين الإسرائيليين بمعارك غزة.. من هو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 01:21 مساءً - قتل جنديان إسرائيليان في معارك غزة، الخميس، حسبما أعلن الجيش صباح الجمعة، من بينهما ابن رياضي بارز.

والقتيلان هما عمر سمادجا وسعديا يعقوب، وكلاهما من الكتيبة 9203 التابعة للواء ألسكندروني.

وعمر سمادجا (25 عاما) ابن أورين سمادجا، الفائز بميدالية برونزية في الجودو لإسرائيل في أولمبياد 1992 التي استضافتها برشلونة، وفضية بطولة العالم عام 1995 في اليابان.

ويعد سمادجا أحد أبرز الرياضيين في إسرائيل، إذ أنه أول رجل يحصل على ميدالية أولمبية، والثاني بعد لاعبة الجودو يائيل أراد التي فازت بفضية في نسخة الأولمبياد ذاتها، قبله بيوم واحد.

كما أن سمادجا أول إسرائيلي يفوز بميدالية أولمبية لاعبا ومدربا.

وأعلن الجيش أن الجنديين من قوات الاحتياط قتلا في هجوم بقذائف الهاون، نفذته حركة حماس وسط قطاع غزة، الخميس، كما قال إن 3 جنود آخرين من اللواء ذاته أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها استهدفت موقعا عسكريا قرب حي الزيتون في مدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة إلى 314.