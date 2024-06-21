العالم اليوم - رويترز: مستثمرون يشيدون بالاقتصاد التركي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 01:21 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن أحد المشاركين في اجتماع نظمه دويتشه بنك في لندن الخميس قوله: إن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك التقى بمستثمرين في الاجتماع قالوا إن بلاده تحتل مكانة بارزة بين الأسواق الناشئة.

وأضاف أن شيمشك تحدث عما تم تحقيقه في الاقتصاد التركي خلال‭‭‭‭ ‬‬‬‬الاثني عشر شهرا الماضية، والخطوات التي قد تتخذ في العام المقبل وعلى المدى الطويل.

ونقل عن مستثمرين حضروا الاجتماع قولهم "تركيا برزت بشكل إيجابي بين الأسواق الناشئة" بعد إجراء تغيير في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي.

وحضر الاجتماع ما يربو على 150 مستثمرا بأموال تصل إلى 50 تريليون يورو (53.6 تريليون دولار)، بحسب معلومات قدمها مشاركون.

وقال شيمشك أمس خلال فعالية في لندن نظمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث إن التضخم في بلاده يوشك على الانخفاض الحاد، متوقعا أن يتباطأ إلى قرابة 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بمعدل سنوي بلغ 75.45 بالمئة في مايو، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية السابقة المثيرة للجدل في العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.

وقال الوزير إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن شرعوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.