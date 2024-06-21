الجيش الأوكراني: قصفنا 4 مصافي نفط وأهدافا عسكرية في روسيا

جدة - نرمين السيد - الجيش الأوكرانى

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه قصف 4 مصافي نفط وأهدافا عسكرية في روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الأوكراني إن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 531 ألفا و980 جنديًا، وذلك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1060 جنديًا ما بين قتيل وجريح. ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف، إن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فقط بعد تخليها عن دعم أوكرانيا".

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