الصين تقرر تجميد أرصدة مديرين في لوكهيد مارتن الأمريكية بسبب تايوان

جدة - نرمين السيد - قررت الصين، اليوم الجمعة، تجميد أرصدة مديرين تنفيذيين في لوكهيد مارتن الأمريكية، وذلك ردا على تصدير أسلحة لتايوان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





أعرب المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يا جونج، عن استياء بلاده الشديد وتقديمها احتجاجات رسمية بشأن قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على بعض المنتجات الصينية. وفي تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" يوم الخميس، أشار خه يا جونج إلى أن الولايات المتحدة اتخذت في 14 مايو الماضي قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، من بينها السيارات الكهربائية، بطاريات الليثيوم-أيون، الخلايا الشمسية، والمعادن الرئيسية، معتبرًا هذا الإجراء تجاهلًا واضحًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

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