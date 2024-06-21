جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، ارتقاء 5 شهداء في قصف إسرائيلي قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم شن غارات جديدة على غرب مدينة رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن الاحتلال قصف محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة. وقالت مستشفى بيلنسون في تل أبيب، اليوم، إن مروحية نقلت 4 جنود إسرائيليين جرحى من قطاع غزة، لافتة إلى أن حالة أحدهم خطيرة.

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