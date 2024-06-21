خارجية إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا لتوبيخه بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين

جدة - نرمين السيد - استعدت خارجية الاحتلال الإسرائيلي السفير الأرميني لدى تل أبيب، اليوم الجمعة، لتوبيخه بعد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت دولة أرمينيا قد أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، اليوم الجمعة، لتنضم بذلك إلى دول إسبانيا والنرويج وأيرلندا التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، شهر مايو الماضي. وعقد وزراء خارجية إسبانيا والنرويج وأيرلندا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لإعلان اعترافهم بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن الاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن الأمن بالشرق الأوسط. وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث على ضرورة دعم خطة الإصلاح للشعب الفلسطيني، لمواصلة تقديم الدعم اللازم لفلسطين، وضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي يعد أحد الحلول لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وأن إنهاء دائرة العنف في غزة والضفة الغربية لن يكون إلا بإقامة دولة فلسطينية.

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