العالم اليوم - مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه.. ما السبب؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 02:18 مساءً - طالب مدرب منتخب كندا جيسي مارش بفرض غرامة مالية على منتخب الأرجنتين، بعد تأخر عودة لاعبيه من غرف الملابس لخوض الشوط الثاني في مباراة افتتاح "كوبا أميركا" في مواجهة كندا، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتحت الأرجنتين التهديف بعد مرور 4 دقائق من زمن الشوط الثاني عبر لاعبها خوليان ألفاريز، بينما أحرز لاورتارو مارتينيز هدفا متأخرا لتفوز حاملة اللقب 2-صفر.

وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني متأخرا 5 دقائق تقريبا عن نظيره الكندي.

وقال مارش: "خلال الاستراحة علمت أنهم كانوا يشاهدون تسجيلا مصورا (فيديو)، وكانوا يحللون كيفية اللعب في مواجهتنا. من جديد أتمنى أن يتولى الحكام هذا الأمر".

وتابع: "لو كنا تأخرنا 5 دقائق لفرضت علينا غرامة ولكانت هناك مشكلة كبيرة. لنرى كيف سيكون التصرف حيال منتخب الأرجنتين. أعتقد أنه يتعين فرض غرامة عليه. كم كانت مدة التأخير؟ 20 أم 30 دقيقة؟".

وأضاف: "كان وقتا طويلا وكانوا خلال هذا الوقت يبحثون كيفية اللعب في مواجهتنا في الشوط الثاني، ولو كنا علمنا مسبقا بالحصول على 10دقائق إضافية فلربما فعلنا بعض الأمور الأخرى أيضا".

وسيلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات منتخب بيرو، الثلاثاء، ثم يواجه تشيلي في 29 يونيو.