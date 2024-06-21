إذاعة جيش الاحتلال: دبابة في غزة أطلقت قذيفة بالخطأ نحو المناطق الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن دبابة في غزة أطلقت خطأ قذيفة نحو المناطق الإسرائيلية، وأصابت سيارة بإحدى البلدات، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقبل قليل، أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، وقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق ووسط مدينة رفح الفلسطينية. وتتواصل خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل 8 أشهر في 7 أكتوبر الماضي، حيث أعلنت مستشفى بيلنسون في تل أبيب، اليوم، أن مروحية نقلت 4 جنود إسرائيليين جرحى من قطاع غزة، لافتة إلى أن حالة أحدهم خطيرة. وزاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة القتال في رفح الفلسطينية خلال اليومين الماضيين، وسط تقدم قواته بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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