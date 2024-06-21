نتنياهو يهذي: إسرائيل تخوض حرب بقاء متعددة الجبهات وعلينا نزع السلاح في غزة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه "إذا كانت لدينا الأسلحة التي نريدها من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل ستكون قادرة على وقف القتال في وقت أقرب بكثير".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في أنباء عاجلة، منذ قليل، أضاف نتنياهو: "إسرائيل تخوض حرب بقاء فعلية ومتعددة الجبهات ضد حماس في غزة وإيران وحزب الله اللبناني والحوثيين باليمن"، مدعيًا أن "هدفنا الأساسي هو الانتصار على حماس في غزة ومنع نشوب حرب على الجبهة اللبنانية". وتابع نتنياهو: "سيتعين علينا نزع السلاح في غزة بشكل مستدام"، زاعمًا أن "هذا أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل". واستطرد رئيس وزراء الاحتلال: "نقدر بشدة الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية لجهودنا الحربية منذ البداية".

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