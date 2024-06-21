رويترز: جيش الاحتلال زاد من وتيرة القتال في رفح الفلسطينية اليومين الماضيين

جدة - نرمين السيد - زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة القتال في رفح الفلسطينية خلال اليومين الماضيين، وسط تقدم قواته بالمدينة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





ومن جانبها، قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، اليوم الجمعة، إن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية، وتحويلها إلى اقتحامات عسكرية موضعية. وأشارت مراسلة القناة إلى أن "جيش الاحتلال يقول إنه يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية، وطلب خفض القوات في محور صلاح الدين".

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