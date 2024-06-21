عاجل.. اشتباكات بين فصائل وقوات الاحتلال المتوغلة شرق ووسط رفح الفلسطينية

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، منذ قليل، وقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق ووسط مدينة رفح الفلسطينية، اليوم الجمعة.





وتتواصل خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل 8 أشهر في 7 أكتوبر الماضي، حيث أعلنت مستشفى بيلنسون في تل أبيب، اليوم، أن مروحية نقلت 4 جنود إسرائيليين جرحى من قطاع غزة، لافتة إلى أن حالة أحدهم خطيرة.

وزاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة القتال في رفح الفلسطينية خلال اليومين الماضيين، وسط تقدم قواته بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

كما ذكرت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، أن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية، وتحويلها إلى اقتحامات عسكرية موضعية.

وأشارت مراسلة القناة إلى أن "جيش الاحتلال يقول إنه يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية، وطلب خفض القوات في محور صلاح الدين".