الصحة العالمية: هدنة إسرائيل التكتيكية لم يكن لها أي تأثير لإيصال المساعدات

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن "الهدنة التكتيكية" اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب غزة لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الأحد الماضي، أنه سينفذ هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أن "هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8.00 إلى الساعة 19.00 كل يوم وحتى إشعار آخر، انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالاً". فيما رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، هذه الهدنة، قائلاً إن "قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء وهو مخالف لقراراته".

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