بوتين: منتدى مدن «بريكس بلس» سيؤدي لمبادرات واعدة جديدة

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ثقته في أن منتدى بريكس سيؤدي إلى مبادرات واعدة جديدة، وذلك في أثناء تحيته للمشاركين في المنتدى الدولي لمدن دول "بريكس بلس" في قازان.





وفي الرسالة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني واوردتها وكالة "سبوتنك": "سيتعين على سلطات هيئات الحكم المحلي، ورؤساء بلديات المدن والبلدات من الولايات الذين هم قريبون من الفلسفة والسياسات العملية لجمعية "بريكس" مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المهنية وتبادل الخبرات وإقامة اتصالات جديدة". وتابع: "أعتبر هذا التواصل مهمًا ومطلوبًا، لأن التنمية المستقرة والتدريجية للتجمعات الحضرية والبلديات تعتمد إلى حد كبير على عملكم الفعال، مما يعني تحسين نوعية حياة الملايين من الناس، وتعزيز إمكانات بلداننا بشكل شامل". وأشار بوتين إلى أنه سيتم خلال المنتدى عقد اجتماع تأسيسي لرابطة المدن والبلديات في دول "بريكس بلس".

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