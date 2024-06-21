أبوالغيط يطالب بتضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ السودان ومنع انهياره

جدة - نرمين السيد - أحمد أبوالغيط

شارك أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان، عبر تطبيق «زووم»، المنعقدة الجمعة 21/6/2024، برئاسة الرئيس موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي.





وحضر الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير التنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة. وشدد أبوالغيط خلال كلمته على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيرا إلى ما حذرت منه الجامعة العربية منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع، حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، ما يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية. وأشار الأمين العام، من جهة أخرى، إلى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية. ولفت إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو الجاري والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.

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