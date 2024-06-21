عاجل.. صافرات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

جدة - نرمين السيد - دوت صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل، منذ قليل، للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان، حسبما أفادت به مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة.





وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع رأس الناقورة البحري بالطائرات المسيرة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة بالموقع الإسرائيلي. وأضاف حزب الله أنه استهدف موقع "رويسة القرن" بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، لافتًا كذلك إلى تحقيق إصابات مباشرة. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل. فيما تشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة.

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