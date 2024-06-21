عاجل.. قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، اليوم الجمعة، حيث أطلقت النار على سيارة فلسطينية، حسبما أفادت به مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة "بيت أمر" شمال الخليل بـ الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني مؤخرًا أن قوات الاحتلال نفذت 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

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