الاتحاد الأوروبي: مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفيا للتكتل تنطلق الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفيا إلى التكتل سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب التقارير، فقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد في لوكسمبورج، وبدون مناقشة، على أطر التفاوض لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل الموحد. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الرئاسة البلجيكية، الرئيس الدوري لمجلس الاتحاد الاوروبي، أن جميع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد "اتّفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا يوم الثلاثاء.

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