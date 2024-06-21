نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة الأوقاف الكويتية تنفي شائعات الاكتفاء بالآذان لصلاتي الظهر والعصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم، الشائعات التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن الاكتفاء بالآذان فقط لصلاتي الظهر والعصر كإجراء لترشيد الكهرباء.

أكدت الوزارة، في بيان صحفي عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن جميع المساجد ستستمر في استقبال المصلين لأداء جميع الفروض الخمسة اليومية.

الحرص على ترشيد الطاقة دون المساس بالفرائض

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ترشيد استهلاك الطاقة هو أمر تسعى لتحقيقه، ولكن دون المساس بالفرائض الدينية.

وشددت على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تناقل الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية.

بيان وزارة الكهرباء والماء بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

من جهة أخرى، اتخذت الحكومة الكويتية إجراءات ضرورية لتأمين الكهرباء خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقات المتجددة الكويتية في بيان، أنها ستقوم بقطع مبرمج للكهرباء لمدة تصل إلى ساعتين لضمان استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة من الساعة 11:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 عصرًا.

دعوة لترشيد استهلاك الكهرباء

دعت الوزارة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة لتقليل الأحمال الكهربائية، وذلك بهدف تجنب اتخاذ مزيد من الإجراءات القاطعة إذا استدعت الحاجة.

وأكدت أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة وعدم قدرة محطات التوليد على التعامل مع هذا الطلب المتزايد.