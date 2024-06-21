نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتقدم على بايدن في ست ولايات رئيسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن في ست ولايات حاسمة.

وأظهرت الاستطلاعات التي أجرتها كلية "إيمرسون" وموقع "ذا هيل" أن المرشح الجمهوري يتفوق على بايدن في أريزونا 47%-43%، جورجيا 45%-41%، ميشيغان 46%-45%، نيفادا 46%-43%، بنسلفانيا (47%-45%)، وويسكونسن 47%-44%.

وأظهر الاستطلاع أيضا تعادل ترامب وبايدن بنسبة 45% لكل منهما في ولاية مينيسوتا، التي دعمت مرشحا جمهوريا للرئاسة ثلاث مرات فقط منذ بداية الكساد الكبير.

هذا وكشفت ​​استطلاعات موقع RealClearPolitics أيضا أن ترامب يتفوق على بايدن في جميع ساحات المعارك الست، مع تقدم الرئيس السابق بهامش يتراوح بين 0.2 نقطة مئوية في ميشيغان إلى 5.7 نقطة مئوية في نيفادا.