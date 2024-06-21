العالم اليوم - تونس.. مقتل طيار في تحطم مروحية عسكرية

انتم الان تتابعون خبر تونس.. مقتل طيار في تحطم مروحية عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 04:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، عن تحطم مروحية عسكرية، صباح اليوم، خلال مهمّة طيران مبرمجة في قفصة جنوب غربي تونس.

وذكرت وزارة الدفاع أن المروحية تعرضت لحادث أثناء مناورة الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة، مضيفة أنه تمّ إجلاء الطاقم المتكون من طيارَيْنِ إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان، حيث أعلم الطاقم الطبي عن وفاة أحدهما والثاني في حالة صحية مستقرة.

وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطّم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمّات استطلاعية.

ففي يونيو 2023، قُتل 4 عسكريين اثر سقوط مروحيتهم في البحر قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

وفي أكتوبر 2021، لقي 3 عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد.