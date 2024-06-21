بوتين: نخطط لتطوير أسلحتنا النووية وزيادة القدرات القتالية للقوات الروسية

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا تخطط لتطوير أسلحتها النووية وزيادة القدرات القتالية للقوات الروسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأعلن الرئيس الروسي: "سنزيد إمدادات المسيرات وغيرها من المعدات عالية التقنية لمنطقة العمليات الخاصة"، في إشارة لمناطق العملية الروسية على أوكرانيا. وكانت الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين بيونج يانج وموسكو قد أثارت قلقًا واضحًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صرح البيت الأبيض بأن "الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية يتعدى خطرها شبه الجزيرة الكورية". وأضاف البيت الأبيض: "نسعى لمنح أولوية لوصول أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا"، متابعًا بالقول: "نسعى لترتيب أولويات إرسال السلاح لأوكرانيا ليصلها أولا ما تحتاجه بشدة".

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