قوات الاحتلال تنسحب من قلقيلية شمالي الضفة وتحتجز جثماني شهيدين اغتالتهما

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الانسحاب من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، واحتجزت جثماني شهيدين اغتالتهما الوحدات الخاصة الإسرائيلية، حسبما أفادت به مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة.





وكانت قوات خاصة إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، اليوم الجمعة، وأطلقت النار على سيارة فلسطينية، كما حاصرت مبنى وسط قلقيلية، ودفع الاحتلال بتعزيزات إلى المكان. كما أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين بالمدينة. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني مؤخرًا أن قوات الاحتلال نفذت 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

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